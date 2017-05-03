34-летняя певица Анна Седокова месяц назад стала многодетной мамой, родив сына в одной из престижных клиник Лос-Анджелеса. Сейчас артистка активно занимается спортом, чтобы вернуть прежние формы и немало в этом преуспела. Для мамы троих детей ее фигура находится в отличном состоянии, что позволило ей уже через неделю после родов красоваться в купальнике. Многие поклонники Анны не раз отмечали, что она выглядит гораздо моложе своих лет и совсем не похожа на многодетную мамочку.

Как оказалось, это заметили не только пользователи Сети, но и обычные прохожие. В своем блоге Седокова сообщила, что во время обеда с ее 12-летней дочерью Алиной, мужчины за соседним столиком удивились, узнав, что она ее мама.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 9 2017 в 9:19 PDT

«Привет) Сегодня за обедом с моей @lalina_one на наш стол смотрели двое пожилых мужчин . Когда мы выходили, они поинтересовались в каких мы отношениях . Я сказала ,что это моя дочь .) Они ответили , что поспорили друг с другом на то что сестра )))) Я знаю так часто говорят в Турции, чтоб снять женщину на отдыхе, но в этот раз мне почему то показалось , что они серьёзно)», - рассказала певица.

По словам артистки, она совсем не хочет быть для дочки «мамой-пилой», а надеется стать лучшей подругой. Анна считает, что те мужчины в кафе отметили не ее внешность, а то, что они с Алиной общались как настоящие друзья.

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Май 3 2017 в 9:55 PDT

«Я помню, как она появилась и изменила мою жизнь. И жизнь большой группы. Да и жизни многих людей .. И я так хочу стать для неё лучшим другом, а не мамой пилой (выучи, приберись, погуляй с собакой ) , но пока ещё пила. Ударение на A. Но кажется эти двое мужчин сегодня увидели в нас не то, что я хорошо выгляжу , а то что мы за обедом общались как настоящие подруги .)) И тааак мне стало приятно ! Вы себе не представляете», - заключила Седокова.

Фото: instagram.com