passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Вы все больше хорошеете после развода»: поклонники оценили фото Дарьи Мороз с открытыми плечами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 12

Нежная Дарья Мороз

Фото: Instagram

Актриса рассказала, что занялась новым для себя видом искусства.

Звезда сериала «Содержанки» — 36-летняя Дарья Мороз опубликовала в Instagram чувственное фото с обнаженными плечами. В кадре на актрисе видны лишь нежные украшения.

Дарья рассказала подписчикам, что впервые приняла участие в создании ювелирных украшений. «Я абсолютно счастлива! Украшения получились совершенно прекрасными! Но мы их так не называем. Это настоящие талисманы и обереги. Главный камень коллекции, мой любимый изумруд — магический и сильный», — написала Мороз в микроблоге.

«Мне хотелось создать что-то нежное, элегантное и универсальное для любого возраста! Есть несколько вариантов slave-браслетов и сережек, так что можно создавать разные личные вариации», — пояснила актриса.

Первыми актрису с ювелирным дебютом поздравили коллеги: Юлия Снигирь, Сабина Ахмедова, Зара и другие знаменитости.

Подписчики Дарьи Мороз отметили, что после развода с Константином Богомоловым, она все хорошеет и хорошеет. «Прекрасная Даша и очень нежные украшения», «Вы все больше хорошеете. Либо новая любовь, либо так действует свобода», «Кто бы мог подумать, что из Дарьи Мороз выйдет русская версия - женщина Dior», «Невозможно быть такой красивой», — засыпали Дарью Мороз комплиментами.

Дарья Мороз рассталась с мужем в 2018 году. В сентябре 2019-го Константин Богомолов женился на Ксении Собчак. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради дочери Ани.

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!