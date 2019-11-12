«Вы все больше хорошеете после развода»: поклонники оценили фото Дарьи Мороз с открытыми плечами

«Мне хотелось создать что-то нежное, элегантное и универсальное для любого возраста! Есть несколько вариантов slave-браслетов и сережек, так что можно создавать разные личные вариации», — пояснила актриса.

Первыми актрису с ювелирным дебютом поздравили коллеги: Юлия Снигирь, Сабина Ахмедова, Зара и другие знаменитости.

Подписчики Дарьи Мороз отметили, что после развода с Константином Богомоловым, она все хорошеет и хорошеет. «Прекрасная Даша и очень нежные украшения», «Вы все больше хорошеете. Либо новая любовь, либо так действует свобода», «Кто бы мог подумать, что из Дарьи Мороз выйдет русская версия - женщина Dior», «Невозможно быть такой красивой», — засыпали Дарью Мороз комплиментами.

Дарья Мороз рассталась с мужем в 2018 году. В сентябре 2019-го Константин Богомолов женился на Ксении Собчак. Бывшие супруги сохранили хорошие отношения ради дочери Ани.