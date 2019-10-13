«С днюхой, дорогая мачеха»: Дарья Мороз поздравила Викторию Исакову с днем рождения

«Такие вы клёвыееее😍 обе две:)))) с Днём Рождения, Вика!🔥», «Я присоединяюсь к поздравлениям!!! 😜Любви!❤️❤️❤️», «Умницы и красавицы», «Вот прям агонь!!! Огненный агонь!! Очень любим», «Прекрасная, яркая, талантливая семья, браво!👏Викторию с днём рождения, всем творческих успехов», «Больше подруги….», «Шикарные и Мачеха, и Падчерица», «Вы, прикольные👍😊🎉🔥», «Красавицы!! Одни из самых харизматичных актрис», — комментируют подписчики Дарьи Мороз.

Напомним, у Дарьи Мороз есть младшая сестра Варвара. О девочке стало известно лишь в этом году, когда Виктория рассказала о ней в интервью. До недавних пор семья предпочитала не показывать девочку, однако месяц назад в Сети появилось первое фото Варвары Мороз. Сначала его опубликовала в своем блоге Виктория Исакова, а потом — Дарья Мороз с подписью «Прекрасные мои огненные девочки!».