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«С днюхой, дорогая мачеха»: Дарья Мороз поздравила Викторию Исакову с днем рождения

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Исакова

Фото: Instagram Виктории Исаковой

Актрис связывает не только профессия.

Не все знают, что 36-летняя Дарья Мороз приходится падчерицей 43-летней Виктории Исаковой.

Первая супруга Юрия Мороза и мама его дочери, актриса Марина Левтова, погибла в 2000 году, а спустя три года режиссер женился вновь. 12 октября Виктория Исакова отмечала день рождения, и в блоге Дарьи Мороз появился поздравительный пост: «С днюхой, дорогая мачеха Викторина Евгеньевна!! @v_isakova Kiss & love!!🌟🌟🌟».

«Такие вы клёвыееее😍 обе две:)))) с Днём Рождения, Вика!🔥», «Я присоединяюсь к поздравлениям!!! 😜Любви!❤️❤️❤️», «Умницы и красавицы», «Вот прям агонь!!! Огненный агонь!! Очень любим», «Прекрасная, яркая, талантливая семья, браво!👏Викторию с днём рождения, всем творческих успехов», «Больше подруги….», «Шикарные и Мачеха, и Падчерица», «Вы, прикольные👍😊🎉🔥», «Красавицы!! Одни из самых харизматичных актрис», — комментируют подписчики Дарьи Мороз.

Напомним, у Дарьи Мороз есть младшая сестра Варвара. О девочке стало известно лишь в этом году, когда Виктория рассказала о ней в интервью. До недавних пор семья предпочитала не показывать девочку, однако месяц назад в Сети появилось первое фото Варвары Мороз. Сначала его опубликовала в своем блоге Виктория Исакова, а потом — Дарья Мороз с подписью «Прекрасные мои огненные девочки!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: Instagram, Starface, Globallookpress

Видео: YouTube

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