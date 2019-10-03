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36-летняя Дарья Мороз о своем новом образе: «Пора сыграть девушку Бонда»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мороз

Фото: Instagram Дарьи Мороз

Дарья Мороз восхитила поклонников необычным образом.

«Содержанки», «Триада», «Угрюм-река», — лишь несколько телепроектов, в которых снималась Дарья Мороз в последнее время. Похоже, актриса открыта к любым экспериментам.

«Интересная все-таки у меня работа!! Пора сыграть шпионку или девушку Бонда», — написала она под необычным снимком.

«Даша, вы огонь», «Опасная и взрывная девушка», «Вам очень идет, вот так стоять со стволом», «Неплохо бы увидеть Вас в образе Мата Хари 🌹девушка бонда как бы сказать банально что-ли, мелковато для Вас», «А, может, просто Бонда?», «Лучше сотрудника правоохранительных органов», «Да ваще Голливуд по Вам плачет», «Дарья у Вас все получится, любим Вас», — поддержали ее поклонники.

А в каком образе видите Дарью вы?

Фото и видео: instagram

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