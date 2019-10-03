36-летняя Дарья Мороз о своем новом образе: «Пора сыграть девушку Бонда»

«Содержанки», «Триада», «Угрюм-река», — лишь несколько телепроектов, в которых снималась Дарья Мороз в последнее время. Похоже, актриса открыта к любым экспериментам.

«Интересная все-таки у меня работа!! Пора сыграть шпионку или девушку Бонда», — написала она под необычным снимком.