36-летняя Дарья Мороз о своем новом образе: «Пора сыграть девушку Бонда»
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Фото: Instagram Дарьи Мороз
«Содержанки», «Триада», «Угрюм-река», — лишь несколько телепроектов, в которых снималась Дарья Мороз в последнее время. Похоже, актриса открыта к любым экспериментам.
«Интересная все-таки у меня работа!! Пора сыграть шпионку или девушку Бонда», — написала она под необычным снимком.
«Даша, вы огонь», «Опасная и взрывная девушка», «Вам очень идет, вот так стоять со стволом», «Неплохо бы увидеть Вас в образе Мата Хари 🌹девушка бонда как бы сказать банально что-ли, мелковато для Вас», «А, может, просто Бонда?», «Лучше сотрудника правоохранительных органов», «Да ваще Голливуд по Вам плачет», «Дарья у Вас все получится, любим Вас», — поддержали ее поклонники.
А в каком образе видите Дарью вы?
Фото и видео: instagram
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