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Нежная и роскошная: 36-летняя Дарья Мороз рассказала о съемках постельных сцен и показала, как можно встречать мужа

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Дарья Мороз

Фото: Instagram Дарьи Мороз

Бывшая жена Константина Богомолова дала откровенное интервью и продемонстрировала два «домашних» образа.

Совсем скоро зрители канала ТНТ увидят новый сериал «Триада». В нем Дарья Мороз сыграла жену, которая оказывается беременной от горе-супруга, одновременно с его любовницей и случайной пассией. В связи с премьерой актриса поучаствовала в съемке для журнала GQ и рассказала, как снимаются постельные сцены.

«Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются. Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру», — поделилась Дарья.

Работать с бывшим мужем актрисе нравится, несмотря на его жесткий и авторитарный стиль. «Тебе всегда дискомфортно, но не потому, что он плохой режиссер, а потому, что это работает на результат», — пояснила она.

В объективе фотографа Дарья Мороз предстала в роскошном образе, который благодаря моде на бельевой и пижамный стиль, может оказаться как вечерним, так и домашним.

Днем ранее она продемонстрировала снимок, который сделал ее коллега по съемочной площадке. На нем звезда выглядит нежной и ранимой.

А какой образ предпочитаете дома вы?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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