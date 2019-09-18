Нежная и роскошная: 36-летняя Дарья Мороз рассказала о съемках постельных сцен и показала, как можно встречать мужа

Совсем скоро зрители канала ТНТ увидят новый сериал «Триада». В нем Дарья Мороз сыграла жену, которая оказывается беременной от горе-супруга, одновременно с его любовницей и случайной пассией. В связи с премьерой актриса поучаствовала в съемке для журнала GQ и рассказала, как снимаются постельные сцены.

«Происходит все, кроме проникновения. И четкого сценария нет, это импровизационные вещи, которые обговариваются. Вы приходите к режиссеру на площадку, которой в данный момент является постель, или бассейн, или диван. Вы с режиссером и партнером обговариваете в связи со сценой примерную партитуру», — поделилась Дарья.

Работать с бывшим мужем актрисе нравится, несмотря на его жесткий и авторитарный стиль. «Тебе всегда дискомфортно, но не потому, что он плохой режиссер, а потому, что это работает на результат», — пояснила она.

В объективе фотографа Дарья Мороз предстала в роскошном образе, который благодаря моде на бельевой и пижамный стиль, может оказаться как вечерним, так и домашним.