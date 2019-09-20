Ультракороткая челка и новый цвет волос: 36-летняя Дарья Мороз удивила сменой образа

«Какой офигенский образ», «Дарья Даарк», «Интересный образ, очень даже. Тут вам лет 18, не больше», «Юную Чурикову, из Начала, чем то напоминает», «Не узнала! Вот мастерство перевоплощения», «Неужели это ты», «На маму здесь похожа сильно (Актрису Марину Левтову, — Прим.ред.)», «Даша, какая то неземная.... Копия Мариночка», «Неожиданная перемена», «Как Вам красиво, Даша», «Вау! Как тебе идет», «Всегда разная», «Девушка - Хамелеон! Всегда такая разная, но, всё таки, прекрасная», — обсуждают подписчики блога актрисы.

В подписи и комментариях она сообщила, что сыграет Дарью в фильме «Угрюм-река».