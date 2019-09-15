«То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела»: Елена Малышева восхищена преображением Ларисы Гузеевой

Мнения подписчиков блога разделились. Одни считают, что загар слишком яркий. Другие уверены: даже такой цвет кожи очень подходит похорошевшей звезде. Третьи считают, что ей стоит вернуться к темному цвету волос.

«Самая самая лучшая телеведущая. Красивая женщина, мы Вас любим», «Вы похудели», «Загар и цвет волос очень освежил Вас. Прям не налюбуюсь, приятно глазу», «Да, загар для женщин это как помолодеть и похорошеть на месяца 2 без макияжа», «Очень хорошо выглядите!! И тон волос просто чудесный», «И цвет волос, и загар — все Вам к лицу! Вы — удивительная, самая-самая», «Кажется вы стебете собственный загар», «Кроме загара, Вы еще очень похорошели, постройнели и помолодели», «Не загорайте, это вредно, вы и так очень красивая», «Цвет волос ваш - черный !!!!! Вы и сами это знаете !!!!!!!! Вы были более яркой, яркой, яркой. Я думаю вы вернетесь к нему рано или поздно», «Ваш цвет это черный вы яркая и глаза ваши как синие море», — обсуждают они.

А как считаете вы, идет ли актрисе яркий загар?