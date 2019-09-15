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«То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела»: Елена Малышева восхищена преображением Ларисы Гузеевой

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Лариса Гузеева

Фото: Instagram Ларисы Гузеевой

60-летняя Лариса Гузеева опубликовала в блоге новое фото.

Этот год выдался не самым позитивным для Ларисы Гузеевой. Празднуя свой юбилей, она грустила по маме, которая ушла осенью 2018-го. Летом пошли слухи о проблемах с мужем, с которым актриса прожила 20 лет. Несмотря на неприятности, ведущая «Давай поженимся» выглядит хорошо. Новый проект, новый цвет волос, новый Instagram (звезда удалила со своей страницы все старые фотографии) — все это призвано помочь народной любимице справиться с «черной полосой».

«Единственное что было хорошего за это лето-загар. Ужасный год», — констатировала она.

«Ой, Ларочка, ну какая ты красивая!!! То ли отдохнула, то ли похудела, то ли загорела? Ну просто красавица», — восхитилась ее коллега Елена Малышева.

Мнения подписчиков блога разделились. Одни считают, что загар слишком яркий. Другие уверены: даже такой цвет кожи очень подходит похорошевшей звезде. Третьи считают, что ей стоит вернуться к темному цвету волос.

«Самая самая лучшая телеведущая. Красивая женщина, мы Вас любим», «Вы похудели», «Загар и цвет волос очень освежил Вас. Прям не налюбуюсь, приятно глазу», «Да, загар для женщин это как помолодеть и похорошеть на месяца 2 без макияжа», «Очень хорошо выглядите!! И тон волос просто чудесный», «И цвет волос, и загар — все Вам к лицу! Вы — удивительная, самая-самая», «Кажется вы стебете собственный загар», «Кроме загара, Вы еще очень похорошели, постройнели и помолодели», «Не загорайте, это вредно, вы и так очень красивая», «Цвет волос ваш - черный !!!!! Вы и сами это знаете !!!!!!!! Вы были более яркой, яркой, яркой. Я думаю вы вернетесь к нему рано или поздно», «Ваш цвет это черный вы яркая и глаза ваши как синие море», — обсуждают они.

А как считаете вы, идет ли актрисе яркий загар?

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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