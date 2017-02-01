«Ангел мой»: Лариса Гузеева в свой день рождения показала фото молодой мамы и посвятила ей трогательные слова

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отмечает юбилей. В Instagram под хэштегом #ларисагузеева собралось множество поздравлений одной из самых ярких и эмоциональных актрис с днем рождения.
Сама именинница в свой праздник опубликовала фото молодой мамы Альбины Андреевны и посвятила ей трогательные слова, поблагодарив ее за жизнь. «Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Все для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла», - написала Лариса слова, трогающие душу.
Альбина Андревна ушла из жизни в октябре 2018 года. Ей было 86. Лариса очень тяжело переживает потерю – отношения мамы с дочерью всегда были очень близкими. Телеведущая рассказывала, что между ними особая связь. Лариса Гузеева не раз просила подписчиков не поднимать эту тяжелую тему и воздержаться от комментариев.
В Instagram Лариса отключила комментарии под фотографией мамы, как и под некоторыми фотографиями с детьми. Однако подписчики под другими сообщениями отметили, что и Лариса, и Альбина Андреевна – женщины необычайной красоты и очень похожи друг на друга.
Ранее Ларисе не раз приходилось ставить критиканов на место, указав им, чтобы смотрели на свое отражение в зеркале и заглядывали в свои паспорта.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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