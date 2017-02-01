«Ангел мой»: Лариса Гузеева в свой день рождения показала фото молодой мамы и посвятила ей трогательные слова

Заслуженная артистка РФ Лариса Гузеева отмечает юбилей. В Instagram под хэштегом #ларисагузеева собралось множество поздравлений одной из самых ярких и эмоциональных актрис с днем рождения.

Сама именинница в свой праздник опубликовала фото молодой мамы Альбины Андреевны и посвятила ей трогательные слова, поблагодарив ее за жизнь. «Ангел мой! Единственная моя! Спасибо за Жизнь! Все для Тебя! Ты лучшее что было у меня. Моя драгоценная! Незабвенная! Моя! Прости что не уберегла», - написала Лариса слова, трогающие душу.