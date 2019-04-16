Изменившаяся Лариса Гузеева резко ответила критикам

Не так давно актриса и телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Теперь с завидным постоянством в ее блоге высказываются те, кто не привык к переменам. Кто-то сообщает, что новый цвет волос «простит» артистку, кто-то утверждает, что старит и делает визуально полнее. Устав от негатива, звезда сделала весьма резкое заявление.

«Спасибо моим дорогим подписчикам за такт и уважение. Те, кто заходят меня поучить, советуют стать "терпилой", потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову — этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту», — написала она под фотографией.