Изменившаяся Лариса Гузеева резко ответила критикам

Не так давно актриса и телеведущая Лариса Гузеева сменила имидж. Теперь с завидным постоянством в ее блоге высказываются те, кто не привык к переменам. Кто-то сообщает, что новый цвет волос «простит» артистку, кто-то утверждает, что старит и делает визуально полнее. Устав от негатива, звезда сделала весьма резкое заявление.
«Спасибо моим дорогим подписчикам за такт и уважение. Те, кто заходят меня поучить, советуют стать "терпилой", потому что я человек публичный и должна смиренно читать бред больных на голову — этого не будет. Я вас всех отправляю в бан, предварительно вернув вам ваш яд. Теперь все обиженные строем к зеркалу, весам и паспорту», — написала она под фотографией.
«Люблю вас Лариса, за вашу прямоту, так и надо», «Эталон красоты и мудрости», «Красивые черты лица ничем не испортишь,только подчеркнешь красоту и вкус», «Шикарная женщина», «Лариса Вы прекрасны в новом образе. Глядя на Вас тоже рискнула поменять цвет», «Прекрасно сказано!!! Мы вас очень любим!!!! С чего люди придумали себе, что имеют право свой негатив оставлять здесь!!! На вашей странице, как и в жизни пусть будут только положительные эмоции», — поддерживают ее поклонники.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram