Блондинка Гузеева расскажет, как сэкономить на кухне: «За три копейки можно очень даже кучеряво прожить»

Не так давно Лариса Гузеева стала блондинкой. Цвет волос известная ведущая поменяла для секретного проекта, суть которого стала известна сегодня: звезда Первого канала откроет свой кулинарный блог в программе «Живая жизнь».

«В каждом новом выпуске я буду делиться идеями — как из того, что у вас есть в холодильнике, можно приготовить вкусное блюдо. Как можно за три копейки очень даже кучеряво прожить», — рассказала она.

Опыт смены имиджа Ларисе понравился: «Я, скажем так, не в шоке от себя, достаточно комфортно чувствую себя в новом цвете. А потом я уже раньше была блондинкой. Первый раз — один день, второй раз — полтора. Уже сейчас не помню, что тогда было и почему так недолго. Я актриса и всю жизнь в разных образах. Меня красили, накручивали, выпрямляли, начесывали. Я видела себя по-разному. С первого раза, конечно, не получилось достичь того результата, который хотела. Сегодня снова иду к стилисту, чтобы продолжить. Я же брюнетка и с одного раза, конечно, не получилось, я тогда в салоне провела 8 часов».

Кулинарный блог Ларисы будет выходить по субботам.

Фото: пресс-службы