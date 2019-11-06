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Поклонники поблагодарили Алену Хмельницкую за «честное» фото без косметики: «Вы красивая, это дар избранных»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Алена Хмельницкая

Фото: Instagram

Некоторые фолловеры посоветовали актрисе больше улыбаться.

Актриса Алена Хмельницкая показала подписчикам свое «честное» фото — без макияжа. Поклонники отметили, что она невероятно красивая и нежная, но нужно улыбаться чаще.

«Настолько натуральная, насколько я могу», — подписала Хмельницкая фото. Она также показала подписчикам новую брошь и спросила, что за зверь приютился на ее груди.

«Хмельнилеон», «Красота», «Прелестное создание», «Аленушка, не грустите, обязательно улыбайтесь, ваша улыбка очаровательна! А брошь красивая, добрый дикобразик, опустил свои колючки!», «Вы очень красивая, это так важно. В книге Элизабет Гилберт, говорится, что красивый человек — это особая благодать и это не дар природы, красота, она для избранных. Примерно так», — написали Алене Хмельницкой в комментариях.

Актриса часто делится с подписчиками семейными фотографиями, показывает рабочие моменты и презентует свои новые образы. Недавно Алена показала фото старшей дочери-красавицы, назвав ее лучшей версией себя.

А вам нравится Алена Хмельницкая?

Фото: Instagram

Видео: @khmelnitskaia_alena_fan

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