Поклонники поблагодарили Алену Хмельницкую за «честное» фото без косметики: «Вы красивая, это дар избранных»
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Актриса Алена Хмельницкая показала подписчикам свое «честное» фото — без макияжа. Поклонники отметили, что она невероятно красивая и нежная, но нужно улыбаться чаще.
«Настолько натуральная, насколько я могу», — подписала Хмельницкая фото. Она также показала подписчикам новую брошь и спросила, что за зверь приютился на ее груди.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
as natural as i can ) 🌒... Какой- то зверёк поселился на моем пиджаке , а я не против , будем вместе переживать хмурый ноябрь )) Может кто знает , что это за зверь ?)) 🍁🙌🏼 #держимся #сплюнаходу #ноябрь #безработнаяартистка #здравствуйдепресняк #хочуксолнцу #ктокакспасается #натуральнанасколькосмогла
«Хмельнилеон», «Красота», «Прелестное создание», «Аленушка, не грустите, обязательно улыбайтесь, ваша улыбка очаровательна! А брошь красивая, добрый дикобразик, опустил свои колючки!», «Вы очень красивая, это так важно. В книге Элизабет Гилберт, говорится, что красивый человек — это особая благодать и это не дар природы, красота, она для избранных. Примерно так», — написали Алене Хмельницкой в комментариях.
Актриса часто делится с подписчиками семейными фотографиями, показывает рабочие моменты и презентует свои новые образы. Недавно Алена показала фото старшей дочери-красавицы, назвав ее лучшей версией себя.
А вам нравится Алена Хмельницкая?
Фото: Instagram
Видео: @khmelnitskaia_alena_fan
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!