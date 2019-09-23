Ярко, стильно, молодежно: Алена Хмельницкая показала, как сочетать цвет и фактуру в осеннем образе

Осенняя погода сменила летнюю довольно резко. Еще неделю назад жители столицы радовались теплым лучам солнца, но теперь кутаются в теплые куртки и пальто.
«Добавим солнца в будни», — воскликнула актриса Хмельницкая, показав свой яркий осенний образ.
Подписчики высоко оценили чувство стиля звезды, отметив, что она выглядит весьма стильно и по-молодежному.
«Ой, красотаааа», «Обожаю желтый цвет!!! Вам очень идет», «Девченка», «Крутяк», «Классно придумано», «Прекрасный прикид! Очень цвет тебе к лицу! Ты сама украсишь любой наряд», «Спасибо Вам! Вы наше солнце», — комментируют они.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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