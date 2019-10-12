«Взрослая такая»: младшая дочь Алены Хмельницкой и Тиграна Кеосаяна сделала новую стрижку и заметно похорошела

У актрисы Алены Хмельницкой и режиссера Тиграна Кеосаяна двое общих детей — дочери Александра и Ксения. Старшая девочка уже выросла и стала красовицей, а младшей это только предстоит. И первый шаг уже сделан.

«Да! Мы сделали это) После того, как Ксюша постригла всех кукол, отрезала гривы единорогам, я решила не рисковать, и мы пошли к моему парикмахеру, моей любимой Леночке, которая лучше всех знает, что делать с такими активными кучеряшками, потому что сама такая))) Все счастливы, особенно Ксю!!! И ведь это только начало», — написала звездная мама под серией фотографий.