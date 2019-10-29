«Узнали по глазам»: 48-летняя Алена Хмельницкая показала, как выглядела в детстве

«Ой! Боже ты мой! Чудо какое», «Куколка», «Красивая малышка. Глаза очень выразительные», «Глаза потрясающей красоты», «Невероятно хорошенькая девочка», «Чудесное фото», «Вас не узнать!!!! Нос курносый!!! Девочка милая», «Совсем другой человек», «Не узнала бы», «А я узнала, по глазам, красивая девочка», — обсуждают подписчики.

В беседе с ними Алена уточнила: на момент съемок ей было около 4-х лет.