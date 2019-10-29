«Узнали по глазам»: 48-летняя Алена Хмельницкая показала, как выглядела в детстве
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
Алена Хмельницкая поделилась детской фотографией.
«Куда уходит детство, Куда ушло оно, Наверно в край чудесный, Где каждый день кино...», — написала актриса.
«Это мое первое посещение фотостудии», — пояснила она.
«Ой! Боже ты мой! Чудо какое», «Куколка», «Красивая малышка. Глаза очень выразительные», «Глаза потрясающей красоты», «Невероятно хорошенькая девочка», «Чудесное фото», «Вас не узнать!!!! Нос курносый!!! Девочка милая», «Совсем другой человек», «Не узнала бы», «А я узнала, по глазам, красивая девочка», — обсуждают подписчики.
В беседе с ними Алена уточнила: на момент съемок ей было около 4-х лет.
Фото и видео: instagram
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