Поклонники не узнали Елизавету Боярскую в ретро-образе: «Прикольно, но это не Лиза»
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Фото: Instagram
33-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в непривычном для себя образе: не нежной девушкой с минимум косметики, а дерзкой красоткой с яркими стрелками.
Фото сделали на съемочной площадке, о чем актриса сообщила хэштегом #снимаетсякино. Однако новый образ понравился не всем фолловерам Елизаветы Боярской.
«Взгляд острый, но тревожный», «Таким взглядом можно Дракулу убить», «У вас такой необычный образ! Не перестаете нас удивлять!», «Прикольно, но это не Лиза», «Здесь вы так на папу похожи», «Чужая какая-то», — посыпались комментарии.
Но на защиту любимой артистки встали те, кому она мила в любом виде: «Какая красивая», — написали они.
А вам понравилась Лиза с необычным макияжем?
Фото и видео: Instagram
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