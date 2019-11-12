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Поклонники не узнали Елизавету Боярскую в ретро-образе: «Прикольно, но это не Лиза»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елизавета Боярская

Фото: Instagram

Фанаты посчитали макияж актрисы слишком вызывающим.

33-летняя Елизавета Боярская опубликовала в Instagram фотографию, на которой запечатлена в непривычном для себя образе: не нежной девушкой с минимум косметики, а дерзкой красоткой с яркими стрелками.

Фото сделали на съемочной площадке, о чем актриса сообщила хэштегом #снимаетсякино. Однако новый образ понравился не всем фолловерам Елизаветы Боярской.

«Взгляд острый, но тревожный», «Таким взглядом можно Дракулу убить», «У вас такой необычный образ! Не перестаете нас удивлять!», «Прикольно, но это не Лиза», «Здесь вы так на папу похожи», «Чужая какая-то», — посыпались комментарии.

Но на защиту любимой артистки встали те, кому она мила в любом виде: «Какая красивая», — написали они.

А вам понравилась Лиза с необычным макияжем?

Фото и видео: Instagram

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