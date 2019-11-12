Поклонники не узнали Елизавету Боярскую в ретро-образе: «Прикольно, но это не Лиза»

«Взгляд острый, но тревожный», «Таким взглядом можно Дракулу убить», «У вас такой необычный образ! Не перестаете нас удивлять!», «Прикольно, но это не Лиза», «Здесь вы так на папу похожи», «Чужая какая-то», — посыпались комментарии.

Но на защиту любимой артистки встали те, кому она мила в любом виде: «Какая красивая», — написали они.

А вам понравилась Лиза с необычным макияжем?