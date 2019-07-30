«Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой»: Елизавета Боярская поделилась романтическими фотографиями с мужем

В минувшее воскресенье актеру Максиму Матвееву исполнилось 37 лет. Спустя примерно сутки в блоге его супруги Елизаветы Боярской появились нежные строчки: «Было чудесно и шумно. Семья, разговоры, застолье! Сегодня убежали. Тишина и счастье. С Днем Рождения, муж! Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой! Спасибо тебе за все».
Долгое время о браке Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ходили нехорошие слухи: люди не могли понять, как семейная пара может жить отдельно, причем в разных городах. Однако Лиза и Максим не только сохранили свои чувства, но и обзавелись детьми — сыновьями Андреем и Григорием. В будущем пара планирует рождение еще одного ребенка.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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