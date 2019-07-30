«Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой»: Елизавета Боярская поделилась романтическими фотографиями с мужем

Долгое время о браке Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ходили нехорошие слухи: люди не могли понять, как семейная пара может жить отдельно, причем в разных городах. Однако Лиза и Максим не только сохранили свои чувства, но и обзавелись детьми — сыновьями Андреем и Григорием. В будущем пара планирует рождение еще одного ребенка.