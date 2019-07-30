passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой»: Елизавета Боярская поделилась романтическими фотографиями с мужем

Елизавета Боярская поздравила Максима Матвеева с днем рождения.

В минувшее воскресенье актеру Максиму Матвееву исполнилось 37 лет. Спустя примерно сутки в блоге его супруги Елизаветы Боярской появились нежные строчки: «Было чудесно и шумно. Семья, разговоры, застолье! Сегодня убежали. Тишина и счастье. С Днем Рождения, муж! Лучшее, что со мной случилось в жизни — это встреча с тобой! Спасибо тебе за все».

Долгое время о браке Елизаветы Боярской и Максима Матвеева ходили нехорошие слухи: люди не могли понять, как семейная пара может жить отдельно, причем в разных городах. Однако Лиза и Максим не только сохранили свои чувства, но и обзавелись детьми — сыновьями Андреем и Григорием. В будущем пара планирует рождение еще одного ребенка.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!