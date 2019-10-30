Елизавета Боярская, Зара и другие знаменитости поддержали флешмоб в пользу детей с дислексией

Этой осенью в соцсетях начали появляться фотографии знаменитостей и обычных людей с табличками в руках, на которых рассыпаны буквы. Это — флешмоб «Звезды в поддержку детей с дислексией», который организовали друзья Ассоциации родителей и детей с дислексией Марии Пиотровской.

Дислексия выражается в трудностях обучения, она так или иначе касается каждого десятого школьника. Среди людей с дислексией много талантливых людей — Кира Найтли, Том Круз, Стив Джобс, Ричард Брэнсон, Заха Хадид.

Цель акции — обратить внимание широкой аудитории на это явление и рассказать о том, что детям с дислексией можно и нужно помочь.

Хотите поучаствовать? Берите пример со звезд: публикуйте свои фотографии с хештегом #флешмобдислексия, в которых можно как просто привлечь внимание к проблеме, так и рассказать свою историю или историю близкого человека с этой особенностью.