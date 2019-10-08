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Мимими дня: Максим Матвеев поделился трогательной историей из жизни их с Елизаветой Боярской сына

Максим Матвеев напугал сына рассказами о суровом детстве.

«Часто, когда у сына возникают какие-то "столкновения" с окружающим миром — поссорился с другом, упал, поцарапался, обиделся на кого-то, стараясь облегчить его эмоции, чтобы парню было проще пережить те или иные моменты, я, думаю, как и многие родители, привожу примеры из собственной жизни.... "не волнуйся, вот у меня был случай...", "а вот когда я был такой же маленький..." и тому подобное... Сидим, завтракаем перед школой... Я готовлю себе кашу, Андрей ест омлет, жалуется на треснувшую губу... ранка почти незаметная... — "Папа, у меня болит!!!" — "Это не страшно сын!! Осень, сухой ветер... это бывает, это нормально!!! Вот помню, когда я бегал на морозе, иногда так трескались губы... прямо такие серьезные ранки были, как будто губа раздваивалась... и ничего, потом заживала..." Поворачиваюсь — сын замер, сидит с не донесенной до рта ложкой, глаза "по 5 копеек" — ".... пап... да у вас было пострашнее, чем во времена динозавров...!!!!"....», — поделился он.

Фото и видео: instagram

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