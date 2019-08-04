Блондинка с короткой стрижкой: Елизавета Боярская удивила поклонников новым имиджем

«Как молодо вы выглядите с этой прической! Огонь», «Какая невероятная. Очень подходит такой образ», «Классный образ!👍👍👍И хотя очень необычно Вас видеть такой… но, мне так кажется, попадание на все 100%», «Француженка», «Гостья из будущего», «Как стрижечка то идёт, обалдеть! И блонд очень даже к лицу», — высоко оценили «преображение» поклонники Боярской.