Блондинка с короткой стрижкой: Елизавета Боярская удивила поклонников новым имиджем

Елизавета Боярская верна своему естественному цвету волос, однако для съемок актриса иногда примеряет неожиданные образы. Например, звезда театра и кино показала, как бы выглядела блондинкой с короткой стрижкой. «Это парик», — уточнила Елизавета в подписи к фотографиям.
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С Радостью обнаруживаю, как я мало понимаю и разбираюсь в интернете и соц.сетях. Просветили)) Если что...меня нет в одноклассниках, меня нет в твиттере, нет канала на ютюбе, то есть может и есть , но это не я)) Были закрытые страницы в вк и фб, но уже несколько лет практически не пользуюсь. Так что если кто-то мило общается с пользователями от моего имени, это не я)) Я только тут) фото @tarasovm (это парик🙄) #фейк #официальнаястраница
«Как молодо вы выглядите с этой прической! Огонь», «Какая невероятная. Очень подходит такой образ», «Классный образ!👍👍👍И хотя очень необычно Вас видеть такой… но, мне так кажется, попадание на все 100%», «Француженка», «Гостья из будущего», «Как стрижечка то идёт, обалдеть! И блонд очень даже к лицу», — высоко оценили «преображение» поклонники Боярской.
Напомним, Елизавета Боярская замужем за актером Максимом Матвеевым. Пара воспитывает двоих сыновей — Андрея и Григория.
Больше о Елизавете Боярской вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram
Видео: YouTube
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