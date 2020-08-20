Невинный взгляд и мамина косметика: Наталия Орейро впервые попала на обложку журнала в 15 лет

Не так давно, в разгар пандемии коронавируса, звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро завела себе страницу в Instagram. В связи с этим у ее поклонников появилась возможность увидеть множество любопытных кадров. На этот раз артистка показала, как выглядела в самом начале карьеры.

«1993 год. Моя первая обложка журнала. Мне было всего 15 лет... невинный взгляд, даже наверное испуганный. Я с большим волнением бежала в киоск, где продавались журналы, бежала так, как бегут за мечтой... и я увидела себя... девочку, изображающую женщину. Зачем торопиться? Я даже накрасилась сама маминой косметикой. Что они видят, когда смотрят на тебя?», - написала она по-русски.