Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства
Фото: Instagram/@nataliaoreirosoy
Новость о том, что 43-летняя Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России, немало всколыхнула Сеть. Поклонники едва ли не стали предполагать, чем вызван такой шаг артистки. В разговоре с РИА «Новости» в преддверии выхода документальной ленты «Наша Наташа» звезда сериала «Дикий ангел» призналась, для чего ей нужен российский паспорт. «Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне - ред.) мне дают», — заявила Орейро.
Напомним, популярность на постсоветском пространстве Наталии Орейро принесла роль пацанки Милагрос в сериале «Дикий ангел». Певица и актриса не раз признавалась, что проехала через всю Россию, а в шоу «Вечерний Ургант» Орейро в шутку заявила: «Путин, дай мне паспорт». Шутки шутками, но спустя год после выхода этого эфира Наталия сообщила, что подала документы на получение гражданства РФ.
Фото: Instagram/@nataliaoreirosoy, @natalia_oreiro_world, Global Look Press
Видео: Instagram/@natalia_oreiro_world
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