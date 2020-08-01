Наталия Орейро не собирается жить в России после получения гражданства

Новость о том, что 43-летняя Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России, немало всколыхнула Сеть. Поклонники едва ли не стали предполагать, чем вызван такой шаг артистки. В разговоре с РИА «Новости» в преддверии выхода документальной ленты «Наша Наташа» звезда сериала «Дикий ангел» призналась, для чего ей нужен российский паспорт. «Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они (россияне - ред.) мне дают», — заявила Орейро.