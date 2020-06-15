Звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро официально станет гражданкой РФ: «Я заполнила кучу бумаг»

Все началось с шутки. Чуть больше года назад в эфире шоу Ивана Урганта уругвайская певица и актриса Наталия Орейро, рассказывая о своей любви к России, обратилась к Владимиру Путину с просьбой «дать добро» на российское гражданство. И вот — она ждет официальный ответ от государственных органов.

«Я начала процедуру в посольстве России здесь, в Аргентине. Однажды я пошла в посольство по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела бы ли я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении», — поделилась она с корреспондентом информационного агенства ТАСС.

Наталия давно интересуется культурой России и знает русский язык и даже стала автором перевода своей самой известной и трогательной песни о любви. Недавно она исполнила песню военных времен. В любви к стране она признается очень часто.

«Вот уже 20 лет я практически ежегодно приезжаю в Россию, и с первого же визита в 2001 году я почувствовала большую духовную связь с этой нацией. Я почувствовала себя очень близкой с этими людьми, с их культурой и историей. История России — это очень мощная, большая история, полная храбрости, мужества, выносливости. Меня всегда восхищало не только то, как преодолевают боль войн, но и проявление в искусстве. Я поклонница великих русских писателей и поэтов», — призналась она.

Уругвайская актриса сообщила, что хорошо знает даже географию страны, причем не по учебникам: «Я пересекла Транссибирскую магистраль, была в Сибири и на Урале. Фактически я была в России во все времена года: летом, зимой, я очень мерзла, я страдала от жары. Должна сказать, это не только самая большая страна мира, но и мой второй дом. Я его очень люблю».