Пухлые щечки и синие глаза: Наталия Орейро умилила Сеть своим детским фото

«Сережки в ушах! Модница с малых лет», «Вау, какая красавица», «У вас есть что-то особенное! Тот свет, который мы все замечаем, и та красивая улыбка, которая делает всех нас счастливыми!», «Наша Наташа», «Всегда красивая», «Милашка», «Милая детка», «Эти щечки так и хочется укусить», «Красивая штучка!», «Такая маленькая», «Глаза у вас ведь не голубые, наверно, так на фото получились», «Маленькая драгоценность», — комментируют снимок подписчики Орейро со всего мира.

А вы узнали на этих фотографиях кумира миллионов Наталию Орейро?