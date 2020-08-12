Пухлые щечки и синие глаза: Наталия Орейро умилила Сеть своим детским фото
Фото: Instagram/@nataliaoreirosoy
43-летняя уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в детстве была очаровательной малышкой — пухлые щечки, носик кнопочкой и внимательный взгляд небесно-синих глаз. Звезда сериала «Дикий ангел» разбирает семейные архивы и делится с подписчиками найденными сокровищами. «Я пришла из моря, я пришла издалека. Пришла, чтобы сменить горечь любви на поцелуй. Я ищу солнце, меня несет ветер. И на смену разочарованию приходит чувство», — подписала публикацию Орейро (оригинал текста — фрагмент песни Наталии Орейро — Vengo Del Mar — прим.ред.).
«Сережки в ушах! Модница с малых лет», «Вау, какая красавица», «У вас есть что-то особенное! Тот свет, который мы все замечаем, и та красивая улыбка, которая делает всех нас счастливыми!», «Наша Наташа», «Всегда красивая», «Милашка», «Милая детка», «Эти щечки так и хочется укусить», «Красивая штучка!», «Такая маленькая», «Глаза у вас ведь не голубые, наверно, так на фото получились», «Маленькая драгоценность», — комментируют снимок подписчики Орейро со всего мира.
А вы узнали на этих фотографиях кумира миллионов Наталию Орейро?
Фото: Instagram/@nataliaoreirosoy, Global Look Press
Видео: YouTube
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