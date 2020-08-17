Наталия Орейро показала редкие фото с мужем и призналась ему в любви

После выхода на экраны сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро стала мечтой миллионов мужчин по всему миру. Но она отдала свое сердце единственному: уже 19 лет аргентинская актриса 19 лет замужем за рок музыкантом Рикардо Мольо, который старше нее на 20 лет. У супругов растет 8-летний сын Мерлин.

В день рождения мужа Наталия опубликовала редкие фото с ним и призналась ему в любви.

«Feliz vuelta al sol a mi persona favorita. Счастливого дня рождения моему любимому человеку», — написала она в социальной сети (специально ради поклонников из России Орейро пишет в Instagram на двух языках).