Наталия Орейро показала редкие фото с мужем и призналась ему в любви
Фото: East News
После выхода на экраны сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро стала мечтой миллионов мужчин по всему миру. Но она отдала свое сердце единственному: уже 19 лет аргентинская актриса 19 лет замужем за рок музыкантом Рикардо Мольо, который старше нее на 20 лет. У супругов растет 8-летний сын Мерлин.
В день рождения мужа Наталия опубликовала редкие фото с ним и призналась ему в любви.
«Feliz vuelta al sol a mi persona favorita. Счастливого дня рождения моему любимому человеку», — написала она в социальной сети (специально ради поклонников из России Орейро пишет в Instagram на двух языках).
«Какая красивая пара», «Вашу любовь видно по глазам», «Наталия, какая вы хорошенькая», «Как муж нежно смотрит на вас», «Голубки», «Любви вам», «Какие классные», — отметились в комментариях поклонники Орейро.
Ранее Наталия Орейро рассказывала поклонникам, что проходит процедуру получения российского гражданства, но после отметила, что это дань уважения ее поклонникам из нашей страны и что после оформления документов жить в России не будет.
Фото и видео: Instagram Наталии Орейро, East News
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