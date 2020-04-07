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Екатерина Андреева сняла макияж и показала простые упражнения для овала лица: «Шевелите ушами — будет держаться»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Андреева

Фото: Instagram Екатерины Андреевой

Телеведущая Екатерина Андреева делится секретами красоты и демонстрирует фото без макияжа.

54-летняя Екатерина Андреева часто делится с поклонниками нестандартными секретами красоты, которые иногда оказываются весьма дорогостоящими или труднодоступными. В новом видео, которое она опубликовала в своем блоге, все весьма доступно — нужно лишь несколько минут свободного времени и настойчивость.

«Усы, лапы, хвост — это документы кота Матроскина. А у нас — брови, уши и глаза. Маленькие секреты для больших результатов. Прокачка сосудов. Шевеление ушами — и все будет держаться на физии безо всякого птоза. Шныряешь глазками туда-сюда... нет, не для привлечения (принца, мужчины, друга, мужа, просто так, не просто так, начальника, заместителя, симпотного, мускулистого, хиляка, в очках, зоркого, богатого, счастливчика — нужное подчеркнуть), а для здоровья и настроения, сияния и радости, а там, глядишь, и подчеркнутое явится, собственной персоной. Так вот, спецом для вас, мои инстаподружки, секреты китайских и индийских мастеров под веселую #prettywoman», — подписала видео она.

Судя по фотографии без макияжа, которую Екатерина публиковала на днях, все эти упражнения действительно работают.

А вы делаете упражнения для лица? Или предпочитаете только уход?

Фото и видео: Instagram

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