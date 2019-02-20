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«Возвращение мумии»: Екатерина Андреева показала новую необычную маску для лица

52-летняя Екатерина Андреева почувствовала себя привидением, а подписчики сравнили ее с древнеегипетской красавицей.

«В Венеции сейчас карнавал, там маски носят. А у нас свой карнавал эпохи Возрождения и свои маски возрождения кожи. Беляночка потом станет Розочкой. От обилия полезных ископаемых на 1 см. этой застывающей глины. А что? Золото пробовали, серебро тоже. Пора и к полезным свойствам белой глины обратить взор. И превратится в Снежную Королеву. Рекомендую — эффект. Да и моего любимого Каспера вспомнили — сначала ты — белое привидение, потом — розовощекая, радостная мамзель. А муж мой, посмотрев ролик сказал — эту процедуру точно придумал косметолог — мужчина. И рот заклеили и глазки залепили — чтоб молчала и не подглядывала. Ну хоть на полчасика», — пишет телеведущая под видеороликом.

«Наша Клеопатра», «Мумия!», «Привет. Возвращение мумии штоли», «Катюша, это очередной шедевр! Мы молодые, пока ухаживаем за собой и любим себя», «Какая молодец! Себя необходимо баловать, и следить за здоровьм своим», «Парадокс маски», — обсуждают фолловеры.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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