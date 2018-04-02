Екатерина Андреева о дорогом секрете красоты: «Инвестиция в себя — самая выгодная»

Подписчицы блога телеведущей Екатерины Андреевой часто просят ее поделиться секретами красоты. В свои 56 звезда «Первого канала» выглядит как минимум на десять лет моложе своего возраста. Екатерина часто экспериментирует в области ухода за кожей лица и тела. Сегодня она опубликовала видео, в котором рассказала о золотых масках, которые полюбила не только она, но и ее муж.

«"Позолоти ручку" — больше не работает. Во-первых, скорее всего обманут. И это "самоварное золото" выльется в исчезновение ваших кошельков. Во-вторых, зачем мелочиться? Вкладывать надо по-крупному-в личико. И его золотить», — считает звезда.