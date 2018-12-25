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Екатерина Андреева назвала свой настоящий возраст и раскритиковала телевидение

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Екатерины Андреевой

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Телеведущая Екатерина Андреева не смотрит телевизор из-за «опасного уровня агрессии».

О возрасте телеведущей Екатерины Андреевой ходят легенды. Она — одна из немногих звезд с неясной биографией на «Википедии». Принято считать, что женщине сейчас около 57 лет, однако сама звезда это отрицает. «Я как Нефертити или Тутанхамон. Про них обычно пишут: родился около III-V века до нашей эры», — шутит она.

В разговоре с корреспондентом «Би-би-си» Олесей Герасименко телезвезда наконец сообщила, сколько ей лет на самом деле: «Сколько вам исполнилось лет? Я женщина, могу спросить. Не 57, как пишут?» — «Не 57, это неправда, а гораздо меньше» — «52?» — «Да».

В этом году исполняется 20 лет, как Екатерина Андреева ведет программу «Время». Однако выяснилось, что сама она последние несколько лет не включает телевизор. «Я объясню, почему я не смотрю телевидение. Потому что уровень агрессии, который сейчас льется с экранов, опасен для здоровья», — сообщила она.

Освободившееся время Екатерина проводит в поисках секрета вечной молодости. И, похоже, ей это отлично удается.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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