Акробат назвал себя мутантом и разрисовал тело сплошной черной татуировкой
Фото: instagram.com/mutant_man_official
Молодой человек увлекается тату с 18 лет, именно тогда он нанес на тело первый рисунок. В настоящее время черная татуировка занимает около 70% поверхности тела Николо. Однако парень не собирается останавливаться на достигнутом: его цель – разрисовать себя с ног до головы.
Кроме татуировки, у молодого человека 13 пирсингов на лице, включая имплантированные в лоб «рога», рассеченные уши и язык.
Европеец говорит, что получает удовольствие от перевоплощения. Он любит вносить изменения в тело и, несмотря на то, что черная татуировка многим кажется ужасной, видит в ней только красоту. Друзья и родственники Николо поддерживают его в увлечении. По ловам Саверино, своим примером он призывает людей не бояться самовыражения, быть яркими и следовать призванию.
Однако не всем нравятся большие татуировки. К примеру, воспитателя из Франции Сильвена Хелайна уволили из детского сада из-за татуировок на лице, которыми он напугал трехлетнего ребенка. Причиной увольнения из образовательного учреждения стала жалоба одного из родителей. По его словам, после встречи с учителем его трехлетнему ребенку, не являющемуся учеником Хелайна, снились кошмары. 35-летний мужчина, считающийся самым татуированным мужчиной во Франции, остался без работы.
Фото: Instagram / @mutant_man_official, pixabay.com
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!