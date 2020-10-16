Акробат назвал себя мутантом и разрисовал тело сплошной черной татуировкой

Кроме татуировки, у молодого человека 13 пирсингов на лице, включая имплантированные в лоб «рога», рассеченные уши и язык.

Европеец говорит, что получает удовольствие от перевоплощения. Он любит вносить изменения в тело и, несмотря на то, что черная татуировка многим кажется ужасной, видит в ней только красоту. Друзья и родственники Николо поддерживают его в увлечении. По ловам Саверино, своим примером он призывает людей не бояться самовыражения, быть яркими и следовать призванию.

Однако не всем нравятся большие татуировки. К примеру, воспитателя из Франции Сильвена Хелайна уволили из детского сада из-за татуировок на лице, которыми он напугал трехлетнего ребенка. Причиной увольнения из образовательного учреждения стала жалоба одного из родителей. По его словам, после встречи с учителем его трехлетнему ребенку, не являющемуся учеником Хелайна, снились кошмары. 35-летний мужчина, считающийся самым татуированным мужчиной во Франции, остался без работы.