Учителя уволили из детсада за татуировки, из-за которых детям снились кошмары

Как объяснил сам учитель, его внешность шокирует малышей только при первой встрече, а потом они не обращают на татуировки внимания.

«Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне хорошо, потому что в основном они меня знали. Только когда люди видят меня издалека, они могут подумать о чем-то плохом», – объяснил он.

По словам Сильвена, он потратил на татуировки 460 часов времени и около 45 тысяч долларов. Свою первую татуировку он сделал в 27 лет — тогда мужчина преподавал в частной школе в Лондоне и «словил экзистенциальный кризис». При этом Хелайн уверен, что учит детей принимать людей, не похожих на них. «Возможно, когда они станут взрослыми, в них будет меньше расизма, гомофобии, они будут более открыты», — считает он.