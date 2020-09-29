Учителя уволили из детсада за татуировки, из-за которых детям снились кошмары
Фото: instagram.com/freakyhoody
Причиной увольнения из образовательного учреждения стала жалоба одного из родителей. По его словам, после встречи с учителем его трехлетнему ребенку, не являющемуся учеником Хелайна, снились кошмары.
35-летний мужчина, считающийся самым татуированным мужчиной во Франции, уволился. Он устроился в другую школу и начал учить детей от шести лет.
Как объяснил сам учитель, его внешность шокирует малышей только при первой встрече, а потом они не обращают на татуировки внимания.
«Все мои ученики и их родители всегда относились ко мне хорошо, потому что в основном они меня знали. Только когда люди видят меня издалека, они могут подумать о чем-то плохом», – объяснил он.
По словам Сильвена, он потратил на татуировки 460 часов времени и около 45 тысяч долларов. Свою первую татуировку он сделал в 27 лет — тогда мужчина преподавал в частной школе в Лондоне и «словил экзистенциальный кризис». При этом Хелайн уверен, что учит детей принимать людей, не похожих на них. «Возможно, когда они станут взрослыми, в них будет меньше расизма, гомофобии, они будут более открыты», — считает он.
Фото: Instagram/ @freakyhoody, pexels.com
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