Девушка сделала татуировку лягушки, но все считают, что это зеленый монстр из мультика

Робертсон пояснила, что чаще всего недоразумения возникают, когда часть татуировки прикрыта рукавом футболки и видна только ее нижняя часть – в этом случае странное сходство действительно прослеживается, что признает и сама девушка. Ее публикация в соцсети моментально стала вирусной и набрала больше 20 тысяч лайков и сотни ретвитов. В комментариях пользователи написали: «Ха-ха-ха! Этим постом вы пытаетесь сказать мне, что это не так?!», «Когда я вижу эти ноги, не могу думать ни о чем, кроме монстра Майка», «Назовите это чернилами монстра», «А вы уверены, что это лягушка?», «Странно, но это действительно ноги монстра-микрофона», «Я не верю, что это лягушка!»