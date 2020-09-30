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Девушка сделала татуировку лягушки, но все считают, что это зеленый монстр из мультика

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Чарли Робертсон

Фото: facebook Charley Robertson

21-летняя Чарли Робертсон не думала, что новое тату станет причиной ее постоянной головной боли.

Как сообщает британский онлайн-портал Daily Star, девушка поделилась своими страданиями в своем микроблоге в социальной сети Twitter. По ее словам, она хотела запечатлеть на своем плече концептуальную лягушку, сидящую на стуле, но большинство людей принимают ее за зеленого шарообразного Майка из диснеевского мультфильма «Корпорация монстров». В доказательство Чарли опубликовала фотографию своего свежего рисунка на теле.

Робертсон пояснила, что чаще всего недоразумения возникают, когда часть татуировки прикрыта рукавом футболки и видна только ее нижняя часть – в этом случае странное сходство действительно прослеживается, что признает и сама девушка. Ее публикация в соцсети моментально стала вирусной и набрала больше 20 тысяч лайков и сотни ретвитов. В комментариях пользователи написали: «Ха-ха-ха! Этим постом вы пытаетесь сказать мне, что это не так?!», «Когда я вижу эти ноги, не могу думать ни о чем, кроме монстра Майка», «Назовите это чернилами монстра», «А вы уверены, что это лягушка?», «Странно, но это действительно ноги монстра-микрофона», «Я не верю, что это лягушка!»

Фото: depositphotos

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