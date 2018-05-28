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45-летняя экс-«перчинка» Джери Холлиуэлл сохранила идеальную фигуру, но сильно состарилась

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Видеоролик в блоге Джери Холлиуэлл показал то, что она скрывает на фото.

Звезды часто кажутся идеальными в своих блогах, но в реальной жизни все обстоит несколько иначе. Викторию Лопыреву, например, уличили в уменьшении талии. Вера Брежнева обрабатывает свои снимки перед тем, как выложить в Instagram. Видеоролик в блоге экс-«перчинки» Джери Холлиуэлл тоже выдал ее с головой.

На фото сохранившая идеальную фигуру певица выглядит почти так же как Яна Рудковская и Валерия. Как и они, Джери активно занимается спортом и следить за собой. Но на видео ее лицо, увы, выглядит уставшим.

Фото: instagram

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