В Сети обсуждают идеальную внешность Веры Брежневой.

Фотографии, которые были опубликованы в блогах Веры Брежневой, Ани Лорак и Сергея Лазарева на днях, вызвали массу обсуждений в Сети. Подписчики Веры Брежневой возмутились, что в своем блоге звезда выложила обработанный снимок, тогда как ее друзья поделились теми же кадрами, но на них у певицы есть и морщинки, и животик.

Пресса подхватила и растиражировала информацию об «обмане». Однако у нас есть основания полагать, что «обманутыми» оказались журналисты. Автор фото, согласно информации в блогах самих артистов — Слава Фрий. На его странице, в свою очередь, указано, что он отвечает за SMM (то есть фото- и видеоконтент) блога Веры Брежневой. Значит ли это, что он был в курсе, какие снимки попадут в блоги звезд? Впрочем, это — отличный ход! Желаем талантливому юноше еще больших карьерных успехов!

Как считаете вы, стоит ли Вере обрабатывать снимки, или она и так прекрасно выглядит?

Фото: instagram