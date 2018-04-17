Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети

Сегодня, 17 апреля, популярная певица Валерия празднует юбилей. Артистка активно работает над собой: в свои 50 лет она может похвастаться идеальной фигурой и выглядит старшей сестрой для своих взрослых детей. Накануне юбилея звезды на полках российских магазинов появился журнал «СтарХит», на обложке которого она предстала обнаженной. Однако фото топлес понравилось далеко не всем читателям.
«Приплыли!!!!!», «Не ожидала от Валерии такого», «Кроме как раздеться больше привлечь не чем?», «И эта туда же, как они достали со своими телами и сиськами», «Ну позорная душа...неужели уже маразм накрывает ...зачем раздеваться....ну как детей воспитывать если старые тети оголяются....нравится своё тело....любуйся дома....бред...», «Позор, и это залуженная артистка?», «Позорище! Фу !аж смотреть противно!!! В 50- голенькая на обложечке!!!», «50 летнюю женщину никак не красит такие фотографии...Куда смотрит , ее дорогой муж Пригожин ?!», «Бабло на ней рубит))))», «Срамота, а муж то блин меркантилен до кончиков))))», — обсуждают снимок в Сети.
«Не надо завидовать,каждой в 50 иметь бы такую фигуру!Все шикарно и со вкусом», — защищают фанаты любимицу.
На самом деле певице было трудно согласиться на откровенную съемку. «Мы очень долго уговаривали ее на эту обложку! Скромная! Ну а кто еще из звезд в 50 может похвастаться таким шикарным телом?», — комментирует Ольга Плетнева, сотрудница «СтарХита».
Иосиф Пригожин тоже гордится смелостью и физической формой своей жены. «Я так не могу. А кто еще так не может ?», — хвастается он в блоге.
Фото: instagram