Фото 50-летней Валерии топлес жестко раскритиковали в Сети

«Приплыли!!!!!», «Не ожидала от Валерии такого», «Кроме как раздеться больше привлечь не чем?», «И эта туда же, как они достали со своими телами и сиськами», «Ну позорная душа...неужели уже маразм накрывает ...зачем раздеваться....ну как детей воспитывать если старые тети оголяются....нравится своё тело....любуйся дома....бред...», «Позор, и это залуженная артистка?», «Позорище! Фу !аж смотреть противно!!! В 50- голенькая на обложечке!!!», «50 летнюю женщину никак не красит такие фотографии...Куда смотрит , ее дорогой муж Пригожин ?!», «Бабло на ней рубит))))», «Срамота, а муж то блин меркантилен до кончиков))))», — обсуждают снимок в Сети.

«Не надо завидовать,каждой в 50 иметь бы такую фигуру!Все шикарно и со вкусом», — защищают фанаты любимицу.

На самом деле певице было трудно согласиться на откровенную съемку. «Мы очень долго уговаривали ее на эту обложку! Скромная! Ну а кто еще из звезд в 50 может похвастаться таким шикарным телом?», — комментирует Ольга Плетнева, сотрудница «СтарХита».

Иосиф Пригожин тоже гордится смелостью и физической формой своей жены. «Я так не могу. А кто еще так не может ?», — хвастается он в блоге.