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Яна Рудковская в мини-платье за полтора миллиона рублей ответила на жесткую критику своего возраста и фигуры

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43-летняя Яна Рудковская ответила на просьбы фанатов сменить стилиста.

Вчера Яна Рудковская посетила показ круизной коллекции Chanel. «Сегодня за стиль мой отвечала любимая международная команда Парижа, которая за час собрала меня», — написала она в блоге, поделившись коротким видеороликом, в котором предстала во всей красе.

За прическу супруги Евгения Плющенко отвечал «Самый Крутой стилист Парижа» Nabil Harlow, работавший с Натальей Водяновой, Коко Роша и Ким Кардашьян. За макияж взялся визажист Gregoris Pyrpylis, к которому в свое время обращалась Карла Бруни. Платье Chanel подчеркивало стройные ноги Яны.

Однако не все поклонники оценили образ по достоинству: среди комплиментов встречались весьма злобные комментарии: «УЖАСНО. Баба под 40 лет, а она надела детские вещи и стоит кривляется. Ноги как ходули. Неужели она не смотрится в зеркало перед выходом на люди???? Самовлюбленная дура», «Колхозная звёздочка», «С возрастом женщины становятся менее пластичные, но видимо занятия спортом, диеты, подтянутость, скорее получается натянутость как и у Валерии с годами... они как куклы... столько негатива льется не на пустом месте... вот это кривляние постоянное выглядит неуместно... человек сделавший себя, опытная женщина... внешний и внутренний образ не вяжется», «Сзади пионерка спереди...», «Яна , вам нужно СРОЧНО менять своих стилистов».

«Дорогие и самодостаточные и самые красивые и утонченные женщины: с котами, ногтями, и женщины-Сумо, меня устраивает мои ноги, уши и прочие мои части тела, а над тем что меня не устраивает, я интенсивно работаю, и возраст меня мой устраивает, как не крути, все Вы к нему придёте рано или поздно, я не знала, что есть еще и "майское обострение") Желаю Вам почаще пребывать в стадии ремиссии и желательно в затяжной, и чтобы приступы, которые так отягощают Ваше светлое сознание случались как можно реже и Вы менялись только в лучшую и позитивную сторону, чтобы высказывая грязь и критику в адрес людей, на которых Вы подписаны, Вам не было мучительно больно смотреть потом на себя "любимую" в зеркало, потому что невольно вспоминается до боли знакомое выражение: "А судьи кто?)" Всем удачи и хорошего весеннего настроения», — ответила хейтерам Рудковская.

Фото: instagram

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