Яна Рудковская в мини-платье за полтора миллиона рублей ответила на жесткую критику своего возраста и фигуры

Однако не все поклонники оценили образ по достоинству: среди комплиментов встречались весьма злобные комментарии: «УЖАСНО. Баба под 40 лет, а она надела детские вещи и стоит кривляется. Ноги как ходули. Неужели она не смотрится в зеркало перед выходом на люди???? Самовлюбленная дура», «Колхозная звёздочка», «С возрастом женщины становятся менее пластичные, но видимо занятия спортом, диеты, подтянутость, скорее получается натянутость как и у Валерии с годами... они как куклы... столько негатива льется не на пустом месте... вот это кривляние постоянное выглядит неуместно... человек сделавший себя, опытная женщина... внешний и внутренний образ не вяжется», «Сзади пионерка спереди...», «Яна , вам нужно СРОЧНО менять своих стилистов».

«Дорогие и самодостаточные и самые красивые и утонченные женщины: с котами, ногтями, и женщины-Сумо, меня устраивает мои ноги, уши и прочие мои части тела, а над тем что меня не устраивает, я интенсивно работаю, и возраст меня мой устраивает, как не крути, все Вы к нему придёте рано или поздно, я не знала, что есть еще и "майское обострение") Желаю Вам почаще пребывать в стадии ремиссии и желательно в затяжной, и чтобы приступы, которые так отягощают Ваше светлое сознание случались как можно реже и Вы менялись только в лучшую и позитивную сторону, чтобы высказывая грязь и критику в адрес людей, на которых Вы подписаны, Вам не было мучительно больно смотреть потом на себя "любимую" в зеркало, потому что невольно вспоминается до боли знакомое выражение: "А судьи кто?)" Всем удачи и хорошего весеннего настроения», — ответила хейтерам Рудковская.