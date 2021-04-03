Премия «BraVo»: самые яркие моменты мероприятия

Началась премия с приветствия президента России Владимира Путина. Он отметил, что вклад присутствующих на церемонии в развитие современной культуры очень велик. Кроме того, глава нашей страны пожелал удачи всем участникам, лауреатам и организаторам мероприятия. «Важно, что основным критерием вручения премии BraVo избрана зрительская оценка исполнительского мастерства номинантов. Такой подход позволит определить наиболее одаренных и любимых публикой лауреатов», - говорится в телеграмме Владимира Владимировича.

Идейным вдохновителем светского мероприятия стал музыкальный продюсер Владимир Киселев. В основу концепции Премии легла идея интегрировать современное и классическое музыкальное искусство. «Премия «BraVo» — это рождение новой культурной традиции. Когда мой муж, Владимир Киселёв, поделился со мной идеей о создании международного творческого проекта, который объединил бы талантливых артистов из десятков стран Евразийского континента, где проживает более трех миллиардов человек, я с большим энтузиазмом и интересом поддержала его. Так родилась Международная профессиональная музыкальная Премия «BraVo», и я стала соорганизатором и постоянной ведущей этой церемонии. Созданная нами премия развивает культурные связи на евразийском пространстве, и проводится она именно у нас, в Российской Федерации. Аналогов нашей Премии в России нет», — рассказывала Елена в интервью журналу Ok.Magazine.

Тенор и дирижер из Испании Пласидо Доминго стал Мировой звездой. «Феноменальная продолжительность певческой карьеры, феноменальное количество партий в репертуаре, один из величайших ныне живущих артистов - лауреат премии BraVo в номинации «Мировая звезда» Пласидо Доминго», - сказала ведущая премии Елена Север со сцены.

Знаменитый маэстро не смог лично посетить церемонию из-за плотного рабочего графика, однако сделал видеообращение, где сообщил о том, что очень рад сотрудничеству с Большим театром.

Напомним, что международную профессиональную музыкальную премию «BraVo» учредили в 2017 году. Как и сейчас, торжественная презентация тогда состоялась на Исторической сцене Большого театра. Обладателями заветных статуэток стали: хореограф, патриарх балетной сцены России Юрий Григорович, звезда мировой классической музыки певец Дмитрий Хворостовский, а также легендарный дирижер и скрипач Владимир Спиваков. Кстати, получивший награду из рук легендарной актрисы Софи Лорен.