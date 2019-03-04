Звезда фильма «Пилигрим» Елена Север — о травмах во время съемок, романтических сценах с Игорем Петренко и сексуальности

Passion.ru: Елена, поздравляем с премьерой! В фильме «Пилигрим» вы не только исполнили одну из главных ролей, но еще и выступили его продюсером. Скажите, как вам удавалось совмещать эти две позиции?
Елена Север: Непростая задача. Это был мой большой кинодебют и продюсерская работа, так что времени рефлексировать совершенно не было. Но, к счастью, все прошло более-менее гладко. Конечно, без сложностей не обошлось. Когда, например, нужно было целиком посвящать себя роли, возникали вопросы, требующие быстрого решения. То перенос съемок из-за плохой погоды, то проблемы с объектом — все входило в задачи продюсера. Приходилось периодически переключаться.
Passion.ru: Что для вас было сложнее — продюсировать картину или сниматься в ней?
Е. С.: Сложно сказать, это ведь две разные истории и везде есть свои нюансы. В продюсировании мне помогло финансово-экономическое образование, а в работе над ролью — педагог, который тренировал меня.
Passion.ru: В фильме очень много остросюжетных сцен: погоня на автомобилях, драки, нападения. Вы проходили какую-нибудь физическую подготовку перед съемками?
Е. С.: Да, но мы это делали в процессе съемок, так как времени было очень мало. Самое главное — внимательно слушать режиссера и постановщика трюков. В сценах с погоней мне, безусловно, помог опыт вождения, так что здесь особых проблем не было. Что касается сцен с драками, то они снимались под присмотром опытного человека, который объяснял, что и как надо делать. В принципе, для более-менее подготовленного физически артиста подобные трюки не очень большая проблема.
Passion.ru: Было страшно?
Е. С.: Нет. Я больше волновалась по актерской части, потому что нужно было это показать эмоционально, передать страх и волнение героя.