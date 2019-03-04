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Звезда фильма «Пилигрим» Елена Север — о травмах во время съемок, романтических сценах с Игорем Петренко и сексуальности

В феврале в российский прокат вышел захватывающий триллер «Пилигрим» с впечатляющим актерским составом. Главные роли в фильме исполнили Игорь Петренко, Алексей Серебряков, а также Елена Север, которая не только дебютировала на большом экране, но еще и выступила продюсером картины. Passion.ru решил лично пообщаться с Еленой, чтобы узнать, с какими сложностями ей пришлось столкнуться при создании триллера, какие навыки она освоила перед съемками, какие чувства испытывала при работе с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым и не только. Подробнее — в эксклюзивном интервью с Еленой Север.

Passion.ru: Елена, поздравляем с премьерой! В фильме «Пилигрим» вы не только исполнили одну из главных ролей, но еще и выступили его продюсером. Скажите, как вам удавалось совмещать эти две позиции?

Елена Север: Непростая задача. Это был мой большой кинодебют и продюсерская работа, так что времени рефлексировать совершенно не было. Но, к счастью, все прошло более-менее гладко. Конечно, без сложностей не обошлось. Когда, например, нужно было целиком посвящать себя роли, возникали вопросы, требующие быстрого решения. То перенос съемок из-за плохой погоды, то проблемы с объектом — все входило в задачи продюсера. Приходилось периодически переключаться.

Passion.ru: Что для вас было сложнее — продюсировать картину или сниматься в ней?

Е. С.: Сложно сказать, это ведь две разные истории и везде есть свои нюансы. В продюсировании мне помогло финансово-экономическое образование, а в работе над ролью — педагог, который тренировал меня.

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Постер фильма «Пилигрим»

Фото: пресс-служба
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Passion.ru: В фильме очень много остросюжетных сцен: погоня на автомобилях, драки, нападения. Вы проходили какую-нибудь физическую подготовку перед съемками?

Е. С.: Да, но мы это делали в процессе съемок, так как времени было очень мало. Самое главное — внимательно слушать режиссера и постановщика трюков. В сценах с погоней мне, безусловно, помог опыт вождения, так что здесь особых проблем не было. Что касается сцен с драками, то они снимались под присмотром опытного человека, который объяснял, что и как надо делать. В принципе, для более-менее подготовленного физически артиста подобные трюки не очень большая проблема.

Passion.ru: Было страшно?

Е. С.: Нет. Я больше волновалась по актерской части, потому что нужно было это показать эмоционально, передать страх и волнение героя.

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