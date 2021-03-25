Андрей Малахов отказался от прописки в Москве и «переехал» за полярный круг

По его словам, это должно стать трендом 2021 года. Андрей считает, что прописка в Москве, которую хотел иметь каждый в 90-е, теперь не такая важная вещь. «А вот поддержать родной город налогами и личным участием (пусть даже малыми делами) — must», — отметил он.

Апатиты находятся на Кольском полуострове и расположены между озером Имандра и горным массивом Хибины. В четвертом по величине населенном пункте за Северным полярным кругом в России живут около 50 тысяч человек.

Ранее телеведущий рассказал, какую зарплату получал во время работы на «Первом канале». Так, по словам ведущего, ежемесячно ему платили по 50 тысяч долларов (более трех миллионов рублей). При этом Малахов уточнил, что его коллеги Владимир Познер и Иван Ургант получали больше.