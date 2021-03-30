Студилина в кожаном бра, Водонаева в желтых тапках и другие на премьере «Майора Грома»
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Это первая картина, снятая по российскому комиксу про полицейского-супергероя. В картине играют Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, а в роли майора, расследующего убийства, Тихон Жизневский.
Посмотреть долгожданный фильм пришли многие звезды. Одними из первых появились Рената Пиотровски, Янина Студилина, Анжелика Каширина, Андрей Бурковский с супругой Ольгой, Анна Калашникова, Олег Трофим, Елена Борщева, Юрий Борисов с супругой Анной, Андрей Гайдулян, Маргарита Мамун, Владимир Яглыч. Кроме того, на мероприятии можно было заметить Алену Водонаеву, Александра Ревенко с солистом группы Tesla boy Антоном Севидовым, Ольгу Баранову, Липу Тетерич, Антона Богданова, Филиппа Авдеева и других.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, которая часто появляется на светских мероприятиях в черном, сменила образ. На ней был светлый спортивный костюм, а сверху - утепленное пальто. На ногах знаменитости поверх белых носков красовались желтые меховые тапки. Свой look телеведущая дополнила кораллово-белой сумочкой.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Певица, бывшая возлюбленная оперного певца Прохора Шаляпина Анна Калашникова на премьере буквально сверкала. На ней был черный брючный костюм из блестящей ткани. Волосы звезда собрала в элегантную прическу, а образ дополнила туфлями с крупной украшением в форме звезды и висячими сережками.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Звезда нашумевшего фильма «Мир! Дружба! Жвачка!» Юрий Борисов предпочел хулиганский стиль. На нем был черный спортивный костюм и шапка, стилизованная под советскую моду. Его спутница, жена Анна, появилась в красном платье длины миди и кожаной куртке.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Тренер по дыхательной гимнастике, звезда Instagram, автор книги «Ешь, пей, дыши, худей» Алина Шпак пришла в дерзком образе. На ней была белая рубашка, черные облегающие брюки. Свой стройный силуэт блогер подчеркнула при помощи корсета, выбрала белые сапоги и украшение черного оттенка на шею.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Актриса Янина Студилина предпочла черный брючный костюм и кожаный бра. Макияж она нанесла с акцентом на губы.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Режиссер фильма Олег Трофим охотно позировал фотографам. Его выбор пал на футболку, брюки и туфли total black. К ним он подобрал шляпу того же оттенка.
Напомним, главный герой фильма, полицейский Игорь Гром, хорошо известен жителям Петербурга. По сюжету он борется с Чумным Доктором, который принимается за «лечение» своего города, убивая людей когда-либо избежавших наказания за преступления. В прокат картина выйдет с 1 апреля.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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