Студилина в кожаном бра, Водонаева в желтых тапках и другие на премьере «Майора Грома»

Это первая картина, снятая по российскому комиксу про полицейского-супергероя. В картине играют Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, а в роли майора, расследующего убийства, Тихон Жизневский.

Посмотреть долгожданный фильм пришли многие звезды. Одними из первых появились Рената Пиотровски, Янина Студилина, Анжелика Каширина, Андрей Бурковский с супругой Ольгой, Анна Калашникова, Олег Трофим, Елена Борщева, Юрий Борисов с супругой Анной, Андрей Гайдулян, Маргарита Мамун, Владимир Яглыч. Кроме того, на мероприятии можно было заметить Алену Водонаеву, Александра Ревенко с солистом группы Tesla boy Антоном Севидовым, Ольгу Баранову, Липу Тетерич, Антона Богданова, Филиппа Авдеева и других.