Подольская — в смокинге, а Рудковская — в бохо: как прошла премия GQ

Награды получили Екатерина Гордеева — ведущая YouTube-шоу «Медуза», Екатерина Шергова — директор фонда «Подари жизнь» и Софья Троценко — арт-продюсер и основатель Центра современного искусства «ВИНЗАВОД». Премию в категории «Кино и театр» заслуженно забрала Виктория Исакова, а статуэтку за «Режиссерскую работу» получила Анна Меликян. Ян Гэ победила в номинации «Энергия и изящество».

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