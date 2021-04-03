Подольская — в смокинге, а Рудковская — в бохо: как прошла премия GQ
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
2 апреля в московском театре «Школа современной пьесы» прошла третья ежегодная церемония вручения премии GQ Super Women, которую посетили многие звезды.
Среди гостей вечера были замечены Яна Рудковская, Наталья Подольская, Агата Муцениеце, Ксения Собчак, Зара, Елка, Виктория Исакова, Янина Студилина, Ян Гэ, Анна Меликян, Яна Расковалова с супругом, Анастасия Задорина, Анна Чурина, Артем Королев, Мария Янковская, Алена Михайлова, Елена Летучая и другие. Ведущим премии стал Игорь Верник.
Яна Рудковская пришла на мероприятие в коричневом образе в стиле бохо. Продюсер Агата Муцениеце вышла к фотографам в элегантном черном атласном платье с открытыми плечами. Актриса уложила волосы назад и сделала минимальный нюдовый макияж.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Наталья Подольская позировала перед камерами в строгом смокинге с белой рубашкой. А дополнила look певица ярким вечерним макияжем со smoky eyes и помадой алого цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Нателла Крапивина для нового выхода в свет тоже выбрала стильный образ — артистка примерила черный тотал лук, который сопроводила кедами известного бренда.
Фото: Екатерина Ширинкина /Passion.ru
Награды получили Екатерина Гордеева — ведущая YouTube-шоу «Медуза», Екатерина Шергова — директор фонда «Подари жизнь» и Софья Троценко — арт-продюсер и основатель Центра современного искусства «ВИНЗАВОД». Премию в категории «Кино и театр» заслуженно забрала Виктория Исакова, а статуэтку за «Режиссерскую работу» получила Анна Меликян. Ян Гэ победила в номинации «Энергия и изящество».
А чей образ понравился вам? Делитесь ответами в комментариях!
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!