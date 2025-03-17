Суд решил обнародовать данные принца Гарри, из-за которых ему грозит депортация

Принцу Гарри все же может грозить депортация из США — несмотря на заявления президента страны Дональда Трампа о том, что он не намерен трогать наследника британского престола. Об этом сообщает Radar Online.

Напомним — проблемы у монаршей особы возникли после того, как в недавно изданных мемуарах он рассказал, что в юности употреблял наркотики. Когда эта информация стала достоянием общественности, аналитический центр Heritage Foundation потребовал обнародовать визовые документы принца — так как возникли подозрения, что при подаче заявления на американскую визу тот солгал, не упомянув о своем опыте взаимодействия с запрещенными веществами. Указание же заведомо ложных сведений является нарушением и может привести к аннулированию разрешения на пребывание в стране.

Многие противники Гарри надеялись, что после вступления в должность главы государства республиканец Дональд Трамп расправится с ним — однако тот отказался это делать, заявив, что у принца и без того «полно проблем с его ужасной женой». Однако истинная причина его поступка, как мы писали, кроется в другом.

Однако теперь, по данным Radar Online, судья Карл Николс из Вашингтона приказал соответствующим ведомствам обнародовать документы Гарри до вторника, 18 марта. При этом, как отмечается, изначально он отклонил запрос на раскрытие данных из-за проблем с конфиденциальностью, но позже пересмотрел свою позицию.

Ранее мы писали о том, что Гарри и его супруга Меган Маркл решили подать на Трампа в суд.