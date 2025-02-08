«У него достаточно проблем»: Дональд Трамп поставил точку в вопросе о депортации принца Гарри из США

Президент США Дональд Трамп высказался о дальнейшей судьбе принца Гарри на территории Соединенных Штатов. Он заверил, что не собирается депортировать герцога Сассекского в Великобританию после признания в употреблении запрещенных веществ.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него достаточно проблем с женой - она ужасна», — сказал Трамп изданию The New York Post.

Американский лидер с иронией отметил, что у опального принца и без него достаточно забот с «ужасной» женой, экс-актрисой Меган Маркл.

Трамп также воспользовался возможностью, чтобы похвалить принца Уильяма, с которым он лично встретился в Париже в декабре во время церемонии открытия собора Парижской Богоматери.

«Я думаю, Уильям — великий молодой человек», — сказал президент США, зная о натянутых отношениях между братьями.

Напомним, Гарри и Меган Маркл неоднократно выражали неодобрение Трампу. Герцогиня Сассекская открыто называла президента женоненавистником. Трамп, в свою очередь, назвал Гарри «побитым» Маркл. «Я думаю, бедного Гарри водят за нос», - говорил американский лидер.

Ранее аналитический центр Heritage Foundation потребовал обнародовать визовые документы младшего сына короля Карла III, поскольку сомневался в законности его въезда в США в 2020 году. Все дело в том, что герцог Сассекский при получении американской визы мог дать отрицательный ответ на вопрос об употреблении наркотиков. Однако в 2023 году он выпустил мемуары под названием «Запасной», в которых рассказал, что пробовал ряд запрещенных веществ, изменяющих сознание.