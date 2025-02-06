Дело принца Гарри готовятся передать в суд в США

После вступления Дональда Трампа в должность президента США принц Гарри, живущий в Калифорнии, может заиметь очень серьезные проблемы с правоохранителями. И, как пишет mk.ru, первые тревожные звоночки уже прозвучали — дело непокорного внука Елизаветы II готовятся передать в суд.

Напомним — в 2023 году Гарри опубликовал книгу под названием «Запасной», в которой описал в том числе опыт употребления наркотиков в юности. После этого аналитический центр The Heritage Foundation направил обращение властям США с вопросом о том, как имевший пристрастие к запрещенным веществам человек мог получить визу.

По предварительным оценкам, Гарри могут обвинить в том, что в анкете на получение документа он оставил о себе заведомо ложные сведения. Это деяние считается преступным и может повлечь за собой аннулирование выданной ранее визы. Об этом говорил даже сам Трамп в одной из своих недавних речей.

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