Принц Гарри и Меган Маркл решили подать в суд на президента США Трампа

Принц Гарри, проживающий в настоящее время в США, вознамерился подать в суд на президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает Radar Online.

По данным портала, причиной такого решения стали слова политика, сказанные в адрес супруги Гарри Меган Маркл. Напомним — недавно Трамп заявил, что, несмотря на имеющиеся основания, он не станет депортировать принца, потому что у него «и так много проблем с ужасной женой».

Теперь Гарри хочет требовать от президента возмещения ущерба за высказывания, пятнающие репутацию Маркл. Впрочем, юристы оценивают его перспективы как сомнительные.

«Можно утверждать, что его комментарии наносят вред их бренду, но любое судебное разбирательство против Дональда Трампа было бы, мягко говоря, возмутительным. Но, говоря это, я уверен, что они обдумывают свой ответ, поскольку они не из тех людей, которые просто отступают перед лицом обидчика», — приводит Radar Online слова одного из них.

Трамп и раньше отпускал язвительные шпильки в адрес самого Гарри. А вот принца Уильяма, его старшего брата, президент очень даже жалует — недавно он провел с ним встречу в Париже.

Ранее выяснилось, почему хозяин Белого дома на самом деле решил не высылать Гарри из страны.