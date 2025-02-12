Названа истинная причина отказа Трампа депортировать принца Гарри

Наконец стало известно, почему президент США Дональд Трамп на самом деле решил, несмотря не все свои угрозы, не высылать из страны принца Гарри. Как рассказали источники The Sun, республиканец не хочет делать неприятно его отцу.

На прошлой неделе Трамп заявил, что не станет депортировать Гарри — хоть прежде, еще до вступления в должность, он неоднократно грозил опальной монаршей особе лишением визы. Тогда свою неожиданную милость политик, как и всегда, объяснил довольно экстравагантно.

«Я не хочу этого делать. Я оставлю его в покое. У него и так полно проблем с женой — она просто ужасна», — сказал он.

Однако, по данным The Sun, эта громкая реплика была лишь отводом глаз. Истинная же причина смены намерений Трампа заключается в том, что он имеет «теплые отношения» с его отцом королем Чарльзом.

Сообщается, что Трамп осознает, какие страдания это причинит королевской семье, и поэтому из «уважения» не хочет предпринимать никаких действий.

«Вернуть его в Великобританию на самом деле сложнее, чем удержать в США», — сообщил источник газете.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл публично поцеловала принца Гарри после слухов о разводе.