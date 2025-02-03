Рэпера Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с полицией с премии «Грэмми»
© JULIEN DE ROSA/AFP/East News
Рэпера Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с полицией с премии «Грэмми». Об этом сообщает зарубежное издание Deadline.
Рэпер появился на церемонии награждения «Грэмми» вместе с супругой. Для выхода в свет Уэст выбрал образ в стиле total black, надев черный свитер, брюки, кроссовки и солнечные очки. Бьянка, известная провокационными нарядами, и на этот раз удивила публику. Сначала она была в длинной черной шубе, но, выйдя на красную дорожку, Цензори сбросила ее с себя, оставшись в прозрачном платье. Ее наряд возмутил организаторов мероприятия. Это стало причиной того, что пару вывели с церемонии в сопровождении полиции.
По другой информации, рэпер и супруга самостоятельно уехали с премии.
На данный момент пара не комментировала инцидент.
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