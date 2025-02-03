Уехали сами: выяснилось, что Канье Уэста не выгоняли с церемонии «Грэмми»

Американского рэпера Канье Уэста и его жену Бьянку Цензори, несмотря на многочисленные слухи, на самом деле не выгоняли с церемонии вручения премии «Грэмми». Об этом сообщает TMZ.

Напомним — ранее несколько изданий написали, что пару вывели с мероприятия в сопровождении полиции. Одной из возможных причин называлось возмущение организаторов чересчур откровенным нарядом Цензори, другой — тот факт, что Уэст не был в списке приглашенных гостей.

Однако, по данным TMZ, рэпер с супругой имели все основания находиться на церемонии — источники портала докладывают, что Уэст был в числе претендентов на «Грэмми» в номинации «Лучшее рэп-исполнение».

Кроме того — в полиции, а также в охране, обеспечивающей безопасность церемонии, TMZ заявили, что никаких жалоб по поводу внешнего вида Цензори не поступало.

«Нам сообщили, что он прошел по красной дорожке, сел в машину по собственному желанию и уехал… Полиция и охрана „Грэмми“ в это не вмешивались», — сказано в материале.

Ранее мы писали о том, что Уэст опубликовал фото Бьянки Цензори в микрокупальнике и тут же его удалил.