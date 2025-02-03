Бывшая возлюбленная Канье Уэста Джулия Фокс пришла на «Грэмми» в прозрачном костюме

Модель и бывшая возлюбленная рэпера Канье Уэста Джулия Фокс пришла на премию «Грэмми» в прозрачном костюме. 35-летняя звезда позировала перед фотографами.

Актриса после романа со скандальным исполнителем кардинально изменила стиль и стала выходить в экстравагантных нарядах. Для мероприятия с участием звезд шоу-бизнеса она выбрала черный прозрачный комплект с топом и мини-юбкой. Она накинула на себя укороченный кожаный бомбер, выбрала колготки в тон и высокие ботинки. Джулия дополнила образ повязкой на голову и перчатками. Макияж женщина выбрала в черных оттенках и с коричневой помадой.

Фокс при этом не смогла переплюнуть нынешнюю жену бывшего Бьянку Цензори, которая вышла на дорожку «Грэмми» в шубе, а потом скинула ее и была в прозрачном платье. СМИ сообщали о том, что из-за провокационного наряда супругов выгнали с мероприятия. Но после эта информация была опровергнута.

Напомним, что Джулия Фокс встречалась с Канье Уэстом всего полтора месяца. После этого ее популярность возросла, теперь она появляется на модных показах и снимается в рекламе.