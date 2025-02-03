Жену Канье Уэста обвинили в пагубном влиянии на детей из-за образа на «Грэмми»: ее видел ребенок

Жену рэпера Канье Уэста Бьянку Цензори обвинили в пагубном влиянии на детей после ее скандального выхода на дорожку премии «Грэмми». На зарубежном портале Daily Mail появилось видео, на котором модель в прозрачном платье увидел мальчик. Пользователи Сети посчитали, что женщина могла испортить ребенку психику своим нарядом.

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения премии «Грэмми». Организаторы решили не переносить мероприятие, несмотря на недавние пожары, охватившие город. На дорожке позировали звезды, некоторые из которых выбрали экстравагантные наряды.

Больше всех публику удивили Канье Уэст и его супруга Бьянка Цензори. Сначала она пришла в длинной шубе, но потом сбросила ее и предстала в прозрачном платье. Модель не стеснялась и позировала фотографам. Как оказалось, среди гостей были несовершеннолетние. На кадрах одного из видео заметно, как маленький мальчик смотрит на Бьянку с озадаченным видом.

В Сети отметили, что Цензори не должна была выбирать подобный наряд.

«И чему это учит ребенка, все это отвратительно...», «Это травматично и очень грустно. Какой ужасный пример ему приходится видеть», «Их следует арестовать», «Вот почему ему нельзя позволять организовывать такие вещи — дети могут оказаться рядом, независимо от того, где происходит мероприятие», — писали в комментариях.

Напомним, что после скандального выхода пары появилась информация, что их выгнали с премии. Но источник сообщил журналистам, что Канье Уэст и Бьянка сами покинули мероприятие.

Ранее мы писали о том, что бывшая возлюбленная рэпера тоже появилась на «Грэмми» в прозрачном костюме, но была более прикрыта, чем Бьянка.