Режиссеры начали приезжать в колонию к Михаилу Ефремову для проведения проб. Об этом сообщает 360.ru.

В очередной раз журналисты сообщают о возможном условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова. Источник передал информацию о том, что к актеру в колонию приезжали режиссеры на пробы.

«То есть у него формируется занятость на момент условно-досрочного освобождения из колонии. По имеющимся данным, она наполовину сформирована до 2027 года», — рассказал источник.

Информатор таже добавил, что особое внимание режиссеры уделили состоянию зубов Михаила Ефремова, так как у многих заключенных с ними бывают проблемы. У артиста с эмалью все хорошо.

Напомним, актера приговорили к 7,5 годам заключения после смертельного ДТП в центре Москвы.

Ранее мы писали о том, что актер Михаил Ефремов рассказал, как начал жить с Евгенией Добровольской.